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Кулеба потребовал пригласить Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев ждет от саммита НАТО в июле приглашения в альянс
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Фото: ТАSS/Pacific Press via ZUMA Press
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Украину устроят только реальные шаги по ее членству в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится в июле. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с журналистом Вадимом Карпьяком в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

«Если они попытаются предложить нам в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО, то это для нас неприемлемо», — сообщил глава МИДа.

Он отметил, что если союзники «просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей», то это будет неприемлемым результатом саммита для страны.

Кулеба считает, что украинская сторона также не примет никаких «суррогатных решений» Вильнюсского саммита. По его словам, НАТО должно сделать шаг к вступлению Украины в альянсе и гарантировать ее членство.

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Ранее в этот день старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский объяснил нежелание НАТО видеть Украину в своем составе. По его словам, несмотря на то, что против предоставления Украине «дорожной карты» к членству в НАТО выступили только три страны, в Североатлантическом альянсе больше противников интеграции Киева в военный блок.

13 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киеву будет непросто получить у НАТО гарантии безопасности и членства на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. По словам политика, он надеется на скорое вступление Украины в НАТО, но «это будет непросто».

10 апреля украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада обратилась к странам НАТО с призывом ускорить вступление Украины в альянс. Кроме того, депутаты выразили надежду, что данный вопрос начнет обсуждаться на весенней сессии парламентской ассамблеи военного блока в Люксембурге.

До этого, 5 апреля, на сайте Newsweek появилась статья о том, что шансы на вступление Украины в НАТО в ускоренном режиме не увеличились после принятия в блок Финляндии. В материале указано, что главным барьером для рассмотрения заявки Киева по членству в альянсе является конфликт, который страна ведет с Россией.

Накануне газета Financial Times сообщила, что пакет финансовой помощи Украине может быть увеличен вдвое при условии, что Киев не будет частью военного блока. Данную инициативу обсуждают главы министерств иностранных дел стран — членов НАТО.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в блоке для Украины не будет иметь значения, если она не победит в конфликте с Россией.

Президент Чехии Петр Павел в марте отмечал, что странам НАТО будет непросто принять единогласное решение о принятии Украины в альянс, в том числе из-за позиции Венгрии и Турции. По его мнению, Украине надо сначала стать членом Евросоюза, а только затем вступить в НАТО.

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, в Москве подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.

В середине января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране недостаточно поддержки от НАТО в виде громких заявлений об открытых дверях. После этого генсек блока Йенс Столтенберг подчеркнул, что поддержка Киева остается главной задачей Североатлантического альянса, однако сейчас НАТО не может принять в состав Украину.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

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