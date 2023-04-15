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Власти ДНР помогут пострадавшим от удара ВСУ по Ясиноватой

Пушилин: власти ДНР помогут пострадавшим от удара ВСУ по Ясиноватой
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 14 апреля сообщил, что власти региона взяли на контроль ситуацию с помощью пострадавшим в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ясиноватой.

«Держим на контроле ситуацию с оказанием помощи, все службы работают», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин призвал жителей ДНР быть аккуратнее, поскольку в праздничные дни противник активнее ведет обстрелы.

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Украинские боевики обстреляли из ракетных систем залпового огня (РСЗО) три микрорайона Ясиноватой ранее в этот день. По данным медиков, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил источник «Известий», число погибших из-за удара ВСУ возросло до шести.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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