Власти ДНР помогут пострадавшим от удара ВСУ по Ясиноватой

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 14 апреля сообщил, что власти региона взяли на контроль ситуацию с помощью пострадавшим в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ясиноватой.

«Держим на контроле ситуацию с оказанием помощи, все службы работают», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин призвал жителей ДНР быть аккуратнее, поскольку в праздничные дни противник активнее ведет обстрелы.

Украинские боевики обстреляли из ракетных систем залпового огня (РСЗО) три микрорайона Ясиноватой ранее в этот день. По данным медиков, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил источник «Известий», число погибших из-за удара ВСУ возросло до шести.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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