Юрист оценил действия властей Украины о лишении УПЦ доступа к храмами

Решения местных властей на Украине о лишении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) права пользования землей под храмы нарушают закон и не влекут юридических последствий. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил адвокат, представляющий интересы УПЦ, Никита Чекман в своем Telegram-канале.



«Такие действия являются незаконными, а подобные решения местных советов не влекут никаких юридических последствий, поскольку прямо противоречат нормам Земельного кодекса Украины. Орган местного самоуправления обязан действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины», — рассказал он.

Он указал, что по закону лишением права пользования могут служить добровольный отказ пользователя, нецелевое использование земли или прекращение деятельности религиозной организации.



По его мнению, местные власти решают это без правовых оснований, выходят за рамки полномочий, что содержит признаки уголовного преступления по статье о злоупотреблении властью.



Адвокат призвал религиозные общины, чьи права нарушены должностными лицами, обжаловать такие решения в суде.

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и ее сторонники оказывают давление на Украинскую православную церковь (УПЦ). Оно усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры с подписью Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Также говорилось о том, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре прошлого года в ходе обысков на территории лавры Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу.

После этого в городах Украины начали проходить захваты храмов и столкновения раскольников с представителями УПЦ. Вместе с этим УПЦ остается в лавре.

Так, 9 апреля противники УПЦ предприняли попытку захвата собора Александра Невского в Каменец-Подольском Хмельницкой области. Они призывали приходить в собор для штурма и распространяли ложную информацию о церкви. Верующим же, которые защищали храм, пытались вручить повестки. Внутри собора продолжались богослужения.

До этого, 5 апреля, сторонники ПЦУ захватили церковь Святого Георгия Победоносца во Львове во время богослужения. На территорию кафедрального собора зашли около 50 человек, заблокировали вход на территорию и в храм.