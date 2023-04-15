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Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Минобороны России 15 апреля сообщило о новых героических поступках служащих ВС РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, отделение разминирования под командованием старшего сержанта Дмитрия Маклакова выполняло задачу по инженерной разведке маршрутов передвижения российских войск. Продвигаясь по местности, Маклаков обнаружил оборудованное Вооруженными силами Украины (ВСУ) минное поле. Он вместе с подчиненными приступил к разминированию путей прохода российской колонны.

Противник, заметив действия отделения, начал минометный обстрел. Маклаков принял решение продолжить уничтожение вражеских мин. Благодаря этому удалось проделать проход в минном поле, что позволило подразделению без потерь, быстро и в срок освободить населенный пункт от украинских боевиков. В ходе разминирования Маклаков лично обнаружил и обезвредил более 10 мин.

Также Минобороны оценило заслуги гвардии ефрейтора Олега Кибакова, который вместе с вверенным ему личным составом в составе батальонной тактической группы российских десантников штурмовал опорный пункт ВСУ. Заняв выходную позицию, огнем из боевой машины военнослужащий сковал действия боевиков. Благодаря этому другие подразделения начали обходить опорный пункт с фланга для последующего удара.

Противник открыл минометный обстрел по боевой машине Кибакова. В результате удара военнослужащий получил осколочное ранение. Однако несмотря на это, продолжил вести бой. Сменив позицию, Кибаков приступил к корректировке огня артиллерии. Оперативно переданные им координаты позволили уничтожить часть военной техники ВСУ.

После прибытия подкрепления Кибаков был эвакуирован с поля боя. Его действия позволили выполнить поставленную боевую задачу, и выбить боевиков с занимаемого ими опорного пункта.

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Накануне российские силы уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ Krab польского производства. Отмечается, что САУ была ликвидирована первым выстрелом высокоточного боеприпаса.

Также командир одного из подразделений добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык сообщил о том, что российская диверсионная группа отбила и затопила в болоте танк Leopard, поставленный. Источники «Известий» сообщили, что информация о захвате немецкого танка Leopard пока не подтверждена.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо» по позициям ВСУ в Марьинке. Целью российских военных была группа пехоты противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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