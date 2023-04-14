Число погибших в Ясиноватой при обстреле ВСУ возросло до шести

Число погибших из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ясиноватой из ракетных систем залпового огня (РСЗО) возросло до шести. Об этом 14 апреля сообщил источник «Известий».

Отмечается, что из пострадавших один человек госпитализирован, еще трем была оказана амбулаторная помощь.

Ранее в этот день в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что число погибших в результате обстрела Ясиноватой возросло до четырех. Ранения получили 10 человек, среди них девочка 2016 года рождения.

Украинские военные обстреляли три микрорайона города. По данным медиков, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, глава города Дмитрий Шевченко сообщал, что повреждены три многоквартирных дома и один дом частного сектора. После обстрела, добавил он, потребовался ремонт коммуникаций.

До этого, в ночь на 14 апреля, ВСУ обстреляли Горловку. В результате удара снаряда поврежден детский сад.

Кроме того, в Центрально-Городском районе города был обесточен ряд домов. Как выяснилось, повреждения получили трансформаторная подстанция между домами № 6 и № 8 по ул. Остапенко и теплотрасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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