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Число погибших в Ясиноватой при обстреле ВСУ возросло до шести

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Число погибших из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ясиноватой из ракетных систем залпового огня (РСЗО) возросло до шести. Об этом 14 апреля сообщил источник «Известий».

Отмечается, что из пострадавших один человек госпитализирован, еще трем была оказана амбулаторная помощь.

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Ранее в этот день в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что число погибших в результате обстрела Ясиноватой возросло до четырех. Ранения получили 10 человек, среди них девочка 2016 года рождения.

Украинские военные обстреляли три микрорайона города. По данным медиков, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, глава города Дмитрий Шевченко сообщал, что повреждены три многоквартирных дома и один дом частного сектора. После обстрела, добавил он, потребовался ремонт коммуникаций.

До этого, в ночь на 14 апреля, ВСУ обстреляли Горловку. В результате удара снаряда поврежден детский сад.

Кроме того, в Центрально-Городском районе города был обесточен ряд домов. Как выяснилось, повреждения получили трансформаторная подстанция между домами № 6 и № 8 по ул. Остапенко и теплотрасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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