В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались

Жительница Артемовска (украинское название — Бахмут) обрадовалась боевику Вооруженных сил Украины (ВСУ), приняв его за российского солдата. Об этом 13 апреля рассказал командир подразделения воздушной разведки Вячеслав Воробьев YouTube-каналу украинской радиостанции Radio NV.

«Я начал общаться с женщиной по-русски, она очень меня ждала. Была довольна и счастлива. При этом когда поняла, что я украинский солдат, то это не очень ее порадовало», — признался он.

Как отметил боевик, в тот момент он был без отличительных знаков ВСУ.

Между тем 14 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами западной части Артемовска.

Тогда же бывший подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ по мере отхода из Артемовска минируют городскую территорию комбинированными устройствами. Также он добавил, что цель боевиков — гражданское население.

13 апреля сообщалось, что боевики ВСУ целенаправленно разводили огонь в зданиях в Артемовске для видеосъемок. По словам эвакуированной местной жительницы, так было практически разрушено строение, которое возвели еще до Великой Отечественной войны, — многократные поджоги попросту уничтожили фасад.

В тот же день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска пока рано, поскольку Киев продолжает подтягивать резервы для обороны. Пригожин отметил, что за город ведутся тяжелейшие бои.

До этого, 11 апреля, врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске. Он добавил, что в западной части города еще есть подразделения ВСУ, но отступать им некуда и остается только сдаваться в плен, так как в этом районе работают заградотряды.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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