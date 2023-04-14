Der Spiegel сообщил о хакерской атаке на оборонный концерн Rheinmetall

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, поставлявший оружие Киеву, стал объектом хакерской атаки. Об этом 14 апреля сообщает журнал Der Spiegel.

«В пятницу вечером в Rheinmetall подтвердили «ИТ-инцидент» в гражданском подразделении группы. Производство здесь предназначено в первую очередь для промышленных заказчиков и компаний автомобильной отрасли», — говорится в публикации.

Кроме того, по данным портала echo24, пострадали несколько дочерних компаний концерна по всему миру. В свою очередь, руководство Rheinmetall заверило, что случившееся не повлияет на основные направления военного производства: «Автомобильные системы», «Оружие и боеприпасы», а также «Электронные устройства».

Прокуратура Кёльна инициировала расследование по факту кибератаки. В настоящий момент устанавливается масштаб ущерба.

Ранее, 6 марта, появилась информация о том, что правоохранительные органы Германии установили нескольких членов международной хакерской группировки «Двойной паук», в состав которой, по их версии, входят граждане РФ, Украины и Молдавии. В полиции уточнили, что группировка «обладает связями с Россией», но также говорят об отсутствии доказательств связи хакеров с российскими госструктурами.