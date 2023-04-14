В США призвали казнить устроивших массовую стрельбу

В Соединенных Штатах Америки необходимо вернуть на федеральном уровне смертную казнь за массовую стрельбу с ускоренной процедурой суда. Соответствующее заявление 14 апреля сделал бывший вице-президент США Майк Пенс.

«Я верю, время пришло, чтобы ввести смертную казнь на федеральном уровне с ускоренной процедурой апелляции, чтобы те, кто был вовлечен в массовую стрельбу, были казнены в течение месяцев, а не лет», — сказал он на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.

Пенс добавил, что, по его мнению, в стране нужно контролировать не количество оружия у населения. Нужно принимать решения, способные благотворно повлиять на уменьшение преступности.

«Ответ на проблему массовой стрельбы — не уменьшение количества оружия, а более институционализированный подход к психическому здоровью», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что во время несанкционированного музыкального мероприятия в Приморском парке в Бриджпорте американского штата Коннектикут, где собрались более 200 человек, произошла стрельба. По данным местных СМИ, огнестрельные ранения получили три человека. Пострадавшие — 24-летний мужчина и две 23-летние женщины.

Подозреваемый в стрельбе — 24-летний Кристофер Ллойд Руш — вскоре был задержан. Ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая кражу и ношение огнестрельного оружия без разрешения.

10 апреля произошла стрельба в Old National Bank в центре Луисвилля. Жертвами стрельбы стали четыре человека. Стрелявший был ликвидирован сотрудниками полиции. Еще восемь человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. Среди них офицер полиции, он был прооперирован врачами.

На следующий день исполняющая обязанности шефа местной полиции Жаклин Гвин-Виларо заявила, что устроивший стрельбу легально купил оружие в местном магазине.

Президент США Джо Байден обвинил республиканцев в разгуле насилия и потребовал от конгресса запретить штурмовые винтовки. По словам Байдена, сегодня слишком много американских граждан расплачиваются за бездействие политических кругов своей жизнью.