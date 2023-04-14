Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших в Ясиноватой при обстреле ВСУ возросло до шести
Мир
В США призвали казнить устроивших массовую стрельбу
Общество
Власти ДНР помогут пострадавшим от удара ВСУ по Ясиноватой
Общество
В РФ предложили создать цифровую платформу для бизнес-проектов студентов
Мир
Протестующие напали на церковь во французском Ренне
Мир
Минимум 112 человек задержали в Париже на акциях против пенсионной реформы
Мир
Нидерланды составили прогноз о потоке украинских беженцев в 2023 году
Мир
В Киевской области сгорел храм Святой Матроны
Мир
В Германии выступили против поставок Киеву современных истребителей
Политика
Вступил в силу закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Армия
Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о продвижении российских сил в Артемовске
Мир
ВВС США провели совместные учения с Японией после запусков ракет КНДР
Мир
Der Spiegel сообщил о хакерской атаке на оборонный концерн Rheinmetall

В США призвали казнить устроивших массовую стрельбу

Бывший вице-президент Пенс призвал казнить устроивших массовую стрельбу в США
0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Соединенных Штатах Америки необходимо вернуть на федеральном уровне смертную казнь за массовую стрельбу с ускоренной процедурой суда. Соответствующее заявление 14 апреля сделал бывший вице-президент США Майк Пенс.

«Я верю, время пришло, чтобы ввести смертную казнь на федеральном уровне с ускоренной процедурой апелляции, чтобы те, кто был вовлечен в массовую стрельбу, были казнены в течение месяцев, а не лет», — сказал он на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.

Пенс добавил, что, по его мнению, в стране нужно контролировать не количество оружия у населения. Нужно принимать решения, способные благотворно повлиять на уменьшение преступности.

«Ответ на проблему массовой стрельбы — не уменьшение количества оружия, а более институционализированный подход к психическому здоровью», — сказал он.

Вам тут не Колорадо: повлияет ли очередная стрельба в США на законы
Демократы вновь поднимут вопрос об ограничении владения оружием, считают эксперты

Ранее в этот день сообщалось, что во время несанкционированного музыкального мероприятия в Приморском парке в Бриджпорте американского штата Коннектикут, где собрались более 200 человек, произошла стрельба. По данным местных СМИ, огнестрельные ранения получили три человека. Пострадавшие — 24-летний мужчина и две 23-летние женщины.

Подозреваемый в стрельбе — 24-летний Кристофер Ллойд Руш — вскоре был задержан. Ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая кражу и ношение огнестрельного оружия без разрешения.

10 апреля произошла стрельба в Old National Bank в центре Луисвилля. Жертвами стрельбы стали четыре человека. Стрелявший был ликвидирован сотрудниками полиции. Еще восемь человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. Среди них офицер полиции, он был прооперирован врачами.

На следующий день исполняющая обязанности шефа местной полиции Жаклин Гвин-Виларо заявила, что устроивший стрельбу легально купил оружие в местном магазине.

Президент США Джо Байден обвинил республиканцев в разгуле насилия и потребовал от конгресса запретить штурмовые винтовки. По словам Байдена, сегодня слишком много американских граждан расплачиваются за бездействие политических кругов своей жизнью.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023