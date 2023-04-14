В РФ предложили создать цифровую платформу для бизнес-проектов студентов

Минобрнауки РФ 14 апреля предложило запустить цифровую платформу для студентов, выбравших создание бизнес-проекта в виде выпускной квалификационной работы.

«Платформа призвана организовать координацию и сопровождение деятельности студентов, выбравших создание бизнес-проекта в виде выпускной квалификационной работы», — говорится в Telegram-канале министерства.

Как сообщили в Минобрнауки, платформа обеспечит обмен информацией между студентами, наставниками, преподавателями, администрациями вузов, индустриальными партнерами и министерством.

Помимо этого, студенты предложили добавить календарь стартап-мероприятий и возможность формирования дорожной карты проекта.

Отмечается, что за последние два учебных года количество защит выпускных квалификационных работ в формате стартапа выросло в пять раз — до 504.

Ранее, 4 апреля, студентка магистратуры Университета ИТМО Дарья Токарева основала стартап Spawn, благодаря которому внедряются инновационные технологии переработки отходов. Ученые-микологи специально для этого проекта вывели более 250 штаммов грибов, которые способны уничтожать разные виды мусора.