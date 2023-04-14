Путин подписал закон о переводе новых регионов на московское время

Президент России Владимир Путин подписал закон о переводе четырех новых регионов РФ на московское время. Документ в пятницу, 14 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному документу, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области входят во вторую часовую зону. До этого в этих регионах действовало киевское время.

Закон 11 апреля был принят Государственной думой, на следующий день его одобрил Совет Федерации. Он вступит в силу через десять дней после опубликования.

Ранее, 3 апреля, Путин подписал пакет из восьми законов об интеграции новых регионов в судебную систему России. Согласно блоку законов, на территориях ДНР и ЛНР создаются верховный и арбитражный суды республик, а в Запорожской и Херсонской областях — областные и арбитражные суды. Также создаются Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский гарнизонные военные, межрайонные, районные и городские суды.

В этом же месяце, выступая на заседании Совета безопасности, президент призвал как можно быстрее интегрировать земли Донбасса и Новороссии в экономическое, правовое и образовательное пространство страны. Он отметил важность того, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населенных пунктах всех четырех регионов.

Глава государства внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении новых регионов в состав России 2 октября 2022 года. Переходный период по интеграции новых территорий в состав РФ продлится до 1 января 2026 года.

Референдумы в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли в конце сентября прошлого года. Подавляющее большинство граждан проголосовали за присоединение к России. Как неоднократно заявляли представители республик и областей, они ждали этого момента восемь лет. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие Киеву.