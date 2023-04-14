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В Черкесске похищенного попугая ара вернули хозяину

Полицейские Черкесска вернули похищенного из квартиры попугая ара законному владельцу
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Фото: МВД Медиа
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Похищенный у жителя Черкесска попугай ара вернулся к хозяину. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает портал «МВД Медиа».

По словам владельца, стоимость такого попугая составляет порядка 193 тыс. рублей.

Экзотическую птицу украл собственник квартиры, в которой снимал комнату потерпевший. После злоумышленник за 80 тыс. рублей уступил чужого питомца соседу, а тот продал попугая в Екатеринбург.

«Сын купил попугая у знакомого. Документы должны переслать потом. <…> У него свой бизнес легальный. Он занимается фотографией попугаев», — поделился Игорь Фисенко, отец невольного участника противозаконной сделки.

В отношении похитителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба»). С мужчины взяли подписку о невыезде. Между тем сотрудники правоохранительных органов забрали попугая и переедали его владельцу.

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Накануне сообщалось ,что полиция Краснодарского края ищет подростка, который ловил лебедя на удочку в то время как его приятель снимал процесс на видео. Инцидент произошел в районе моста через реку Левый Бейсужек в Кореновске.

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