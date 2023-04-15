«Лада» новой сборки

С большой радостью отнесся к возвращению «Лады» в КХЛ. Это клуб с большими традициями, воспитавший не одного большого хоккеиста. В том числе в последние годы. Вспомните хотя бы молодого вратаря ярославского «Локомотива» Максима Майорова или талантливого 18-летнего защитника системы «Спартака» Степана Фролова. Многие другие ребята из Тольятти сейчас играют в солидных клубах Лиги.

Но многим пришлось уезжать из родного города в Москву, Ярославль, Екатеринбург только из-за того, что у них дома не было клуба КХЛ. Сейчас он снова появился. И я думаю, что школьники с удовольствием будут оставаться играть в своем регионе, своем городе и порадуют болельщиков. А в том, что болельщики придут на местный красивый стадион, у меня даже нет сомнений.

Я бы хотел вернуться к тому, по какой причине «Ладу» из КХЛ исключили в 2018 году, а годом ранее та же участь постигла новокузнецкий «Металлург», еще один традиционный хоккейный центр с отличной школой и множеством воспитанников, ставших звездами сборной России, НХЛ и КХЛ. Помню разговоры, что в СССР было всего 12 команд высшей лиги, это было такое великолепное соревнование, там была концентрация высококлассных хоккеистов, из-за чего мы показывали выдающиеся результаты на международной арене.

А под 30 команд КХЛ, как было до исключения Новокузнецка, это якобы много. Слышал эти доводы, на которые у меня был такой ответ: когда в СССР было 12 команд в высшей лиге, почти все хоккеисты играли до 29–30 лет максимум. Сейчас у нас порой играют до 40 лет. Сегодня совершенно другой рынок отечественных игроков плюс легионеров. Представляете, какое количество людей остается в деле по сравнению с советским периодом?

Сократив количество команд в КХЛ, мы не просто сократили число рабочих мест, но и возможности для молодых хоккеистов пробиться сквозь опытных мастеров. Именно поэтому я и в 2017–2018 годах выступал против сокращения лиги. Да, сделали в регламенте, что клуб может дополнительно заявить на матч так называемых «лимитчиков» — одного игрока моложе 20 лет и одного моложе 19 лет.

Но они «лимитчики» только по возрасту. А достаточно игрового времени дают не всем. Многие тренеры не очень серьезно к этому относятся. Хотя некоторые из них в бытность хоккеистами заиграли на высоком уровне в таком же возрасте, постоянно попадая в основу своих клубов. Они любят говорить, что пробивались сами, потому что были такими хорошими хоккеистами. Но, может быть, не они были такие выдающиеся, а великими были те тренеры, которые давали им играть в молодости на таком высоком уровне? И эти тренеры не боялись рисковать. А сейчас ряд специалистов опасаются давать время молодым хоккеистам 19–20 лет. Хотя какие они молодые? Павел Буре уже в 19 лет чемпионом мира стал.

Посмотрите на опыт таких тренеров, как Юрий Моисеев, Аркадий Чернышев, Борис Кулагин, Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов, Петр Воробьев, Игорь Дмитриев. Это тренеры, которые не стеснялись давать возможность молодым хоккеистам играть. Да, они действовали с ошибками. Но им через эти ошибки давали привыкнуть ко взрослому уровню. Их учили на этих ошибках. В том числе и тех людей, которые сейчас тренируют. Так почему они не дают играть своей молодежи? Хотя бы тем «лимитчикам», которые попадают в заявку на матч.

Если вы сильная команда и уверенный в себе тренер, то можете себе позволить одну ошибку, которую совершил молодой хоккеист и которая приведет к голу в ваши ворота. Зато завтра этот хоккеист будет делать вам результат. Впрочем, проблема не только в том, что тренеры КХЛ боятся рисковать.

Нам нужны скауты, нужны правильные директора школ. И правильные акценты на развитии хоккеистов. На что у нас сейчас работают спортивные школы? Как-то спрашивал у директора такой школы: «В вашем выпускном году кто будет игроком КХЛ?» Директор мне ответить не может.

То есть директор школы не может оценить хоккеистов, которых выпускает. И сказать, кто из них должен дорасти до КХЛ. Они работают не ради того, чтобы насытить Лигу качественными хоккеистами, как было в СССР. Они работают на то, чтобы их команды заняли какие-то места по соревнованиям в своем возрасте, выиграли какие-то турниры, куда-то вышли. В общем, показали какие-то результаты. Командные, но не индивидуальные. Не в развитии самих хоккеистов. А работать надо именно на развитие хоккеистов.

Отдавать на откуп все решения и действия тренерам спортшкол тоже неверно. Всё это должно быть под контролем. И на масштабном уровне Федерации хоккея России и государства. Чтобы анализ наших возможностей, и, по аналогии с Госпланом СССР, все ресурсы поставлены на ключевой результат — количество подготовленных хоккеистов высокого уровня, то есть для КХЛ. И тогда Лига будет очень высокого уровня при огромном количестве клубов-участников. И не одну «Ладу» можно будет вводить в лигу.

Да, не все клубы могут бороться за Кубок Гагарина в силу гораздо меньших финансовых возможностей, чем у СКА, ЦСКА, «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Авангарда», «Локомотива», «Автомобилиста». Но есть немало команд со скромными возможностями, которые насытили своими хоккеистами национальные сборные и топ-клубы КХЛ. Как в советское время этим отличались московские «Крылья Советов», так в современной России это делали новокузнецкий «Металлург», из которого вышли Кирилл Капризов, Сергей Бобровский, Илья Сорокин, Дмитрий Орлов, череповецкая «Северсталь», подарившая хоккею Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого.

В последние пару лет особенно отметился нижнекамский «Нефтехимик». Один из его лидеров, Марат Хайруллин, здорово провел нынешний сезон в составе СКА. А в межсезонье может развернуться серьезная гонка за Павла Порядина. И здесь нельзя не отметить еще одно решение КХЛ в виде подъема пола зарплат с 315 до 405 млн рублей. Этот шаг надо рассматривать и в связке с введением 20% бонусов под нынешний потолок зарплат в 900 млн рублей.

Подобные шаги КХЛ должны еще больше выровнять возможности клубов, сократить дистанцию между ними, что позволит той же «Ладе» быть конкурентоспособной при грамотном менеджменте. И тогда не придется говорить о лишних командах в лиге при ее пополнении.

Автор — бывший скаут, спортивный директор и генеральный менеджер ряда российских клубов. С середины 2000-х годов занимается агентской деятельностью. Самый известный из его действующих клиентов —– обладатель Кубка Стэнли – 2019, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко

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