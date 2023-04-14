Оборонная компания Aerojet Rocketdyne расширит производство в США за счет Украины

Производящая жидкостные ракетные двигатели компания Aerojet Rocketdyne расширит производство в США за счет средств, выделенных на военную помощь Украине. Об этом 14 апреля сообщило минобороны США.

«Средства пойдут на модернизацию производственных процессов на предприятиях компании, консолидацию производственных линий, создание систем обработки данных, расширения производства и ускорения поставок противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и реактивных систем залпового огня (РСЗО) GMLRS», — говорится в сообщении.

Стоимость контракта составляет $215,6 млн. На эти средства компания расширит и модернизирует производственные мощности в штатах Арканзас, Алабама и Вирджиния.

Ранее, 4 апреля, США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,6 млрд. В него вошли боеприпасы для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для танков, около 400 гранатометов и порядка 200 тыс. боеприпасов к ним, боеприпасы для комплексов NASAMS, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, радары воздушного наблюдения, зенитные боеприпасы и ракетные снаряды, реактивные снаряды «Град», а также боеприпасы для минометов и ПТРК Javelin.

До этого, 20 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал отправку нового военного пакета помощи Киеву на сумму $350 млн. В 34-ю отправку вооружения украинской армии вошли снаряды для РСЗО HIMARS и БМП Bradley, ракеты HARM, а также противотанковые вооружения.

В феврале газета The Hill подсчитала, что общие расходы США на оказание военной помощи Украине, включая ПТРК Javelin и танки М1 Abrams, превысили $77 млрд. Из них $29,3 млрд являются прямой военной помощью США с начала российской спецоперации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.