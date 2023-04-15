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Россияне начали массово интересоваться недостроями

«Этажи»: россияне начали интересоваться недостроями благодаря ипотеке на завершение строительства своими силами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Интерес россиян к недостроенным домам с прошлого года вырос на 27%, рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Основная причина такого роста — в появлении ипотеки на завершение строительства собственными силами по льготной ипотеке, ставки по ней сейчас на уровне 7–8%, плюс на рынке достаточно много недооцененных объектов, которые раньше не пользовались спросом из-за отсутствия доступных ипотечных программ для их приобретения, из-за чего хорошо просели в цене», — рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

По словам эксперта, дисконт на подобные объекты нередко доходит до 20–25% от их реальной рыночной стоимости, поскольку часть таких домов начинали возводить еще до резкого скачка цен на стройматериалы.

«В первую очередь, интерес вызывают земельные участки с незарегистрированными домами, поскольку они попадают под действие программы на завершение строительства собственными силами. По условиям программы заемщику необходимо будет достроить и зарегистрировать дом в течение 12 месяцев, чтобы сохранить льготную ставку по кредиту, при этом часть недостроенных домов находится на финальной стадии готовности», — пояснил Сауков.

Также, по словам эксперта, такие ипотечные программы актуальны для тех, кто ранее оформил потребительские кредиты на строительство по более высоким ставкам. Если земельный участок не находится в залоге, то его владелец не только может завершить строительство дома, но и снизить свою долговую нагрузку.

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Ранее в апреле Банк России предупредил о возможном замедлении ипотеки в связи с ростом цен на недвижимость. В регуляторе отметили, что повышение цен снижает доступность жилья для заемщиков, из-за этого происходит замедление в ипотечном сегменте.

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