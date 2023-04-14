Число погибших в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ возросло до четырех
Число погибших из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ясиноватой из ракетных систем залпового огня (РСЗО) возросло до четырех. Об этом 14 апреля говорится в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Среди погибших девушка, женщина и двое мужчин.
Ранения получили 10 человек. Среди пострадавших — девочка 2016 года рождения.
Поступает информация о разрушениях.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ в Ясиноватой погибли два человека.
Украинские военные обстреляли три микрорайона города. По данным медиков, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Глава города Дмитрий Шевченко сообщал, что при обстреле украинскими войсками Ясиноватой повреждены три многоквартирных дома и один дом частного сектора.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.
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