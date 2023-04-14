Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
СМИ сообщили о планах Маска создать компанию в области искусственного интеллекта
Происшествия
Число погибших в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ возросло до четырех
Политика
Вступил в силу закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Минюст признал иноагентом Семена Слепакова
Мир
Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов во французском Лионе
Мир
Оборонная компания Aerojet Rocketdyne расширит производство в США за счет Украины
Мир
В Германии выступили против поставок Киеву современных истребителей
Политика
Путин подписал закон о сроке давности по административным делам
Мир
«РВ» сообщила о ликвидации в Артемовске командира легиона наемников ВСУ
Происшествия
Два человека погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по Ясиноватой
Мир
Обвиняемому в утечке данных Пентагона грозит до 15 лет лишения свободы
Общество
Три новые станции московского метро достроят до конца года
Мир
Ведущий профсоюз Франции призвал Макрона не подписывать закон о пенсионной реформе

Виновник аварии со школьным автобусом в Туве скрылся с места ДТП

0
Фото: 17.мвд.рф
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося со школьным автобусом в Кызылском районе Тувы ранее в этот день, скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пятницу, 14 апреля, в пресс-службе регионального МВД.

Установлено, что водитель Toyota Camry на автодороге Р-257 выехал на встречную полосу, в результате чего спровоцировал аварию со школьным автобусом.

Сотрудники полиции установили местонахождение сбежавшего водителя. На данный момент выясняются все обстоятельства.

В автобусе в момент происшествия находились 19 человек — 16 детей и двое взрослых.

Как уточнял глава республики Владислав Ховалыг, число пострадавших в аварии возросло до 14 человек. Семерых подростков и одного взрослого после осмотра госпитализировали, остальные пострадавшие останутся под амбулаторным наблюдением.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023