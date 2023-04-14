Виновник аварии со школьным автобусом в Туве скрылся с места ДТП
Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося со школьным автобусом в Кызылском районе Тувы ранее в этот день, скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пятницу, 14 апреля, в пресс-службе регионального МВД.
Установлено, что водитель Toyota Camry на автодороге Р-257 выехал на встречную полосу, в результате чего спровоцировал аварию со школьным автобусом.
Сотрудники полиции установили местонахождение сбежавшего водителя. На данный момент выясняются все обстоятельства.
В автобусе в момент происшествия находились 19 человек — 16 детей и двое взрослых.
Как уточнял глава республики Владислав Ховалыг, число пострадавших в аварии возросло до 14 человек. Семерых подростков и одного взрослого после осмотра госпитализировали, остальные пострадавшие останутся под амбулаторным наблюдением.