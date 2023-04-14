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В Германии выступили против поставок Киеву современных истребителей

Немецкий депутат высказалась против поставок современных истребителей на Украину
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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На Украину нет необходимости поставлять современные истребители, стоящие на вооружении ВВС Германии, поскольку украинские пилоты умеют управлять лишь советскими боевыми самолетами. Об этом заявила в пятницу, 14 апреля, глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) в интервью Welt am Sonntag.

«Я считаю излишним, что решение о переброске танков Leopard на Украину вызвало дискуссию об истребителях. Я не вижу немецкие Eurofighter или Tornado в небе над Украиной», — сказала депутат.

По ее мнению, Киев больше нуждается в боеприпасах и компонентах к тем видам вооружений, которые уже были направлены на Украину. В этой связи она поддержала намерения части европейских стран поставить Киеву еще больше советских МиГ, указав, что «украинцы владеют этими системами».

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Днем ранее немецкое агентство DPA сообщило, что Польша запросила у Германии разрешение на поставку Украине истребителей МиГ-29, стоявших на вооружении ГДР и после воссоединения Германии переданных Варшаве. Речь идет о передаче пяти истребителей МиГ-29. В немецком правительстве, в свою очередь, одобрили поставки, указав, что они «пополнят парк военных самолетов на Украине».

До этого МиГ-29 Украине передала Словакия. Первые четыре истребителя были отправлены 23 марта. В то же время Болгария отказалась от поставок таких истребителей Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Как отмечалось, поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление, а кроме того, станет законной целью для ВС РФ.

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