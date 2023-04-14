В Германии выступили против поставок Киеву современных истребителей
На Украину нет необходимости поставлять современные истребители, стоящие на вооружении ВВС Германии, поскольку украинские пилоты умеют управлять лишь советскими боевыми самолетами. Об этом заявила в пятницу, 14 апреля, глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) в интервью Welt am Sonntag.
«Я считаю излишним, что решение о переброске танков Leopard на Украину вызвало дискуссию об истребителях. Я не вижу немецкие Eurofighter или Tornado в небе над Украиной», — сказала депутат.
По ее мнению, Киев больше нуждается в боеприпасах и компонентах к тем видам вооружений, которые уже были направлены на Украину. В этой связи она поддержала намерения части европейских стран поставить Киеву еще больше советских МиГ, указав, что «украинцы владеют этими системами».
Днем ранее немецкое агентство DPA сообщило, что Польша запросила у Германии разрешение на поставку Украине истребителей МиГ-29, стоявших на вооружении ГДР и после воссоединения Германии переданных Варшаве. Речь идет о передаче пяти истребителей МиГ-29. В немецком правительстве, в свою очередь, одобрили поставки, указав, что они «пополнят парк военных самолетов на Украине».
До этого МиГ-29 Украине передала Словакия. Первые четыре истребителя были отправлены 23 марта. В то же время Болгария отказалась от поставок таких истребителей Киеву.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Как отмечалось, поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление, а кроме того, станет законной целью для ВС РФ.