В Петербурге открылась выставка старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата

Уникальные модели и знаменитые серийные машины. В Петербурге открылась крупнейшая в России выставка старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата. В «Олдтаймер-Галерее» собраны сотни интересных экспонатов, передает телеканал «Известия». Одна из центральных зон — стенд Музея гаража особого назначения ФСО России. Впервые в Петербурге можно увидеть всю коллекцию мотоциклов служивших в подразделении. В павильоне представлены и разнообразные автомобили. «Ленфильм» представил машины, снимавшиеся в кино. Кроме того, на выставке собраны великолепные клубные экспозиции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.