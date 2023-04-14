В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве парня из-за PlayStation

Правоохранители задержали в Краснодаре жителя Оренбурга, подозреваемого в убийстве 18-летнего молодого человека и похищении у убитого из дома электронной техники. Об этом 14 апреля сообщается на сайте следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

По данным «Известий», тело молодого человека с ножевыми ранениями было найдено в квартире на Октябрьской улице. Злоумышленник похитил Sony PlayStation 5 и ноутбук с игровой мышью. Перед уходом с места преступления он попытался скрыть следы своего пребывания в квартире и вымыл пол. Мобильный телефон жертвы и орудие убийства он выбросил на улице.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Установлена личность подозреваемого, им оказался 34-летний уроженец Оренбургской области, пишет НСН. Он задержан. Похищенные предметы обнаружили в квартире у задержанного.

По версии следствия, в четверг, 13 апреля, подозреваемый приехал домой к убитому «под предлогом приобретения электронного устройства». Пока молодой человек проверял состояние техники, подозреваемый взял на кухне нож и напал на потерпевшего, нанеся ему смертельные ранения. После этого подозреваемый похитил из квартиры электронные устройства и скрылся.

Тело погибшего нашла его сестра, когда вернулась с работы.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее 14 апреля седьмого подозреваемого по уголовному делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске задержали в аэропорту города. 20-летний молодой человек намеревался улететь из России.

Ему уже предъявили обвинение в убийстве.

Предположительно, погибший подросток оскорбил с фейкового аккаунта знакомого, с которым прежде познакомился в компьютерном клубе.