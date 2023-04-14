В Италии мальчик на велосипеде насмерть сбил 87-летнюю женщину

В Италии пятилетний мальчик на велосипеде наехал на 87-летнюю женщину, она скончалась в больнице от полученных ушибов, передает в пятницу, 14 апреля, издание Corriera della Sera.

Ребенок учился кататься на велосипеде, за ним всё время присматривал отец. В какой-то момент мальчик потерял управление и наехал на пожилую женщину, та упала и ударилась головой о землю. Впоследствии она была госпитализирована и скончалась в больнице.

Уточняется, что отец попал под следствие по статье об убийстве, так как именно он несет ответственность за действия ребенка. Ему грозит штраф в размере до €200 тыс.

Ранее, 12 апреля, в Москве пенсионер получил травму черепа в связи с наездом на него электросамоката. В результате мужчина был госпитализирован в отделение нейрохирургии с множественными травмами. Виновник скрылся с места происшествия.