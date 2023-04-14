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В Нидерландах реализуют эвтаназию для неизлечимо больных детей
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В Нидерландах реализуют эвтаназию для неизлечимо больных детей

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В Нидерландах в течение года реализуют постановление, согласно которому неизлечимо больным детям в возрасте до 12 лет можно будет проводить эвтаназию. Об этом сообщила в пятницу, 14 апреля, газета NL Times со ссылкой на министра здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнста Койперса.

По словам главы ведомства, постановление касается детей, которые страдают неизлечимой болезнью или для которых смерть может наступить в скором времени.

«Это особо сложный вопрос, который касается очень тяжелых ситуаций. Ситуаций, с которыми никто не хотел бы столкнуться», — сказал Койперс.

Закон об эвтаназии уже позволяет взрослым и детям от 12 лет добровольно уйти из жизни, если они невыносимо страдают и не смогут выздороветь.

Согласно информации издания, исследование, проведенное в 2019 году в Нидерландах, показало большую потребность в возможности проведения эвтаназии детям в возрасте до 12 лет, страдающим «безнадежно и невыносимо». В опросе родители отметили, что у них не было выбора, пока их дети страдали.

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Ранее в апреле президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал законопроект, легализующий доступ к эвтаназии.

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