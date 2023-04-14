Экс-депутат рады сообщил о предотвращении покушения на него в Москве

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что российские спецслужбы предотвратили покушение на него в Москве. Об этом он рассказал 14 апреля «РИА Новости».

«В сентябре на меня готовилось покушение. Но опять же спасибо сотрудникам ФСБ, ГРУ, которые смогли предотвратить убийство и подарили мне жизнь. В сентябре сотрудники ФСБ вместе с ГРУ предотвратили покушение на меня, которое должны были совершить представители другой страны», — рассказал он.

По его словам, его должны были застрелить при выходе из бронированного автомобиля.

«Они должны были меня ликвидировать или возле места моего проживания, или возле «Останкино», где я с периодичностью появляюсь. Застрелить. Должен был быть выстрел. Потому что передвигаюсь я на бронированном автомобиле, поэтому должен был быть выстрел при выходе из автомобиля», — рассказал Кива.

6 марта стало известно о предотвращении покушения на российского предпринимателя Константина Малофеева. По информации ФСБ, организатором выступил проживающий на территории Украины и действующий под контролем Службы безопасности Украины гражданин России Денис Капустин.

В ФСБ добавили, что покушение на Малофеева планировали осуществить по схеме, аналогичной с убийством журналистки «Царьград Медиа» Дарьи Дугиной, которая погибла в результате теракта вечером 20 августа.

Малофеев поблагодарил оперативников ФСБ, охрану и Росгвардию за раскрытие покушения на него и рассказал о деталях произошедшего «Известиям». По его словам, «Царьград» находится на линии фронта, а он выступает его учредителем и представляет цель для врагов России.

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» подполковник ФСБ в запасе Андрей Попов заявил «Известиям», что целью Службы безопасности Украины было не напугать Малофеева, а именно ликвидировать.