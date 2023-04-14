Педиатр призвала не кормить детей куличами из магазина

Главный внештатный педиатр минздрава Подмосковья Нисо Одинаева посоветовала не давать детям куличи из магазина, поскольку их состав оставляет желать лучшего.

В беседе с News.ru в пятницу, 14 апреля, медик отметила, что в магазинных куличах содержится много сливочного масла, сахара, меда и патоки. Такие ингредиенты могут навредить желудочно-кишечному тракту ребенка в возрасте до шести лет. Такое блюдо врач посоветовала готовить в домашних условиях.

Врач добавила, что на Пасху куличи и десерты с творогом нужно давать детям только после основного приема пищи. Детям до шести лет нужно готовить привычные блюда отдельно, не заменяя их праздничными салатами, мясными и рыбными блюдами.

По словам Одинаевой, при избыточном потреблении организм ребенка может отреагировать рвотой, тошнотой, а также расстройством стула, пишет НСН. Кроме того, у ребенка может возникнуть аллергия на украшения пасхальных куличей в виде обсыпки, отмечает телеканал «360».

13 апреля врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» в Рязани Наталья Антонова рассказала, что пасхальные куличи могут быть опасны для людей с диабетом из-за высокого содержания в них сахара.

Специалист рассказала, что также с куличами стоит быть осторожными людям с заболеваниями ЖКТ и лишним весом.