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Педиатр призвала не кормить детей куличами из магазина

Педиатр Одинаева: детям не стоит давать магазинные куличи из-за их состава
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Главный внештатный педиатр минздрава Подмосковья Нисо Одинаева посоветовала не давать детям куличи из магазина, поскольку их состав оставляет желать лучшего.

В беседе с News.ru в пятницу, 14 апреля, медик отметила, что в магазинных куличах содержится много сливочного масла, сахара, меда и патоки. Такие ингредиенты могут навредить желудочно-кишечному тракту ребенка в возрасте до шести лет. Такое блюдо врач посоветовала готовить в домашних условиях.

Врач добавила, что на Пасху куличи и десерты с творогом нужно давать детям только после основного приема пищи. Детям до шести лет нужно готовить привычные блюда отдельно, не заменяя их праздничными салатами, мясными и рыбными блюдами.

По словам Одинаевой, при избыточном потреблении организм ребенка может отреагировать рвотой, тошнотой, а также расстройством стула, пишет НСН. Кроме того, у ребенка может возникнуть аллергия на украшения пасхальных куличей в виде обсыпки, отмечает телеканал «360».

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13 апреля врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» в Рязани Наталья Антонова рассказала, что пасхальные куличи могут быть опасны для людей с диабетом из-за высокого содержания в них сахара.

Специалист рассказала, что также с куличами стоит быть осторожными людям с заболеваниями ЖКТ и лишним весом.

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