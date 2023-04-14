Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Туве выросло до 14 человек
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Туве возросло до 14 человек. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.
В республиканскую больницу №1 после аварии доставили 14 человек. Семерых подростков и одного взрослого после осмотра госпитализировали, остальные пострадавшие останутся под амбулаторным наблюдением. Немедленного хирургического вмешательства не потребовалось никому, отмечает телеканал «360».
Ховалыг поручил оказать всю необходимую помощь потерпевшим детям и их родственникам, а также провести техосмотр школьной техники и принять решение о восстановлении или возмещении.
Он добавил, что «настораживают слова очевидцев о возможном нетрезвом состоянии водителя легковушки». Ховалыг выразил уверенность в том, что следователи восстановят точную картину произошедшего.
ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля произошло ранее в этот день в селе Сукпак Кызылского района. Школьники из Бажын-Алаака Дзун-Хемчикского района возвращались из Кызыла после профориентационных занятий. За рулем автобуса был опытный водитель.
На место выезжали спасатели и бригада скорой помощи, пишет RT.