Появились кадры попадания пули в каску сотрудника ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Появились кадры попадания пули в каску одному из сотрудников ЧВК «Вагнер» во время боев в Артемовске (украинское название — Бахмут). Видео в пятницу, 14 апреля, опубликовало агентство «РИА Новости».

Огонь вел украинский снайпер. На видео запечатлено, как одна из пуль попадает в каску сотрудника ЧВК, стоящего возле стены разрушенного кирпичного здания. Однако пуля срикошетила от шлема, а сам сотрудник ЧВК какое-то время пребывал в шоке от произошедшего. Он устоял на ногах и, развернувшись, ушел в укрытие.

Ранее в пятницу в Минобороны рассказали о ведении ЧВК «Вагнер» борьбы за кварталы Артемовска. Как заявил на брифинге официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сейчас штурмовые отряды «Вагнера» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами западной части города. Огневую поддержку им оказывает артиллерия и авиация Южной группировки войск.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в свою очередь, 13 апреля отметил, что за город ведутся тяжелейшие бои. По его словам, говорить о полном окружении Артемовска пока рано, поскольку Киев продолжает подтягивать резервы для обороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».