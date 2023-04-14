МИД Турции вызвал посла Дании из-за акции с Кораном и флагом

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Дании в Анкаре в связи с инцидентом с Кораном и турецким флагом. Об этом ведомство сообщило 14 апреля на своем сайте.

Речь идет о случае, который произошел ранее в этот день.

«Мы осуждаем отвратительное нападение на священный Коран и наш славный флаг, совершенное в Дании сегодня. Недопустимо, что эти отвратительные нападения допускаются под прикрытием свободы слова. Наша позиция по этому вопросу была доведена до посла Дании в Анкаре, который был вызван в министерство», — говорится в сообщении.

В МИДе заявили, что продолжат бороться с подобными преступлениями на почве ненависти в Европе.

«Бесчувственное отношение Дании к этому вопросу вызывает реакцию всех мусульман мира и показывает, что дискомфорт миллиардов людей не принимается во внимание», — заметили в министерстве.

Ранее, 21 января, датско-шведский политик, лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан перед посольством Турции в Стокгольме публично сжег Коран. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции.

Позднее Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит свои акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО и считает, что они возымеют эффект.

В начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не удастся прийти к взаимопониманию с Турцией, пока в Стокгольме считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

16 февраля полиция Стокгольма отклонила очередную акцию с сожжением Корана. Его планировалось провести 20 февраля у посольства Ирака. Отказ мотивирован тем, что это может вызвать рост террористической угрозы в отношении Швеции.

В дальнейшем, 4 апреля, высший административный суд Швеции отменил решение полиции о запрете двух протестов с сожжением Корана. Он признал запрет необоснованным.