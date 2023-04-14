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Более сотни человек пострадали от клещей в Тамбовской области

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На территории Тамбовской области за медицинской помощью в связи с укусами клещей уже обратились 110 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», на 10 апреля зафиксировано 110 случаев нападения клещей, в 40 из них пострадали дети.

«Для сравнения, за аналогичный период 2022 года от укусов клещами пострадал 21 человек, из них 11 детей», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», нападения клещей происходили на природе, на дачных участках, а также в черте населенных пунктов.

11 апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России от клещевого энцефалита привились 1,1 млн человек. Это составляет около трети от запланированного в этом сезоне количества.

3 апреля заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова рассказала «Известиям», что нужно делать в случае укуса клеща. Также она посоветовала всегда осматривать себя на наличие этих паукообразных после посещения парков, леса, зон отдыха.

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