Жителя Порхова приговорили к шести годам за пьяное смертельное ДТП

Суд в Псковской области вынес приговор водителю, который в состоянии опьянения насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку. Об этом объединенная пресс-служба судов Псковской области сообщает в своем Telegram-канале.

Установлено, что 31 мая 2022 года в поселке Дедовичи водитель авто не уступил дорогу девушке-подростку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Девочка получила тяжелые травмы, от которых впоследствии скончалась, пишет Псковское агентство информации.

Наезд был совершен на скорости 60 км/ч. Как выяснилось, в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд взыскал с него 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда, уточняет Псковская лента новостей. В законную силу приговор пока не вступил.

В марте суд вынес приговор водителю трактора из Омской области, в который врезалась Lada Largus. В ДТП погибли четыре человека, в том числе восьмилетняя и годовалая девочки. Водитель легковушки не заметила технику, потому что на прицепленной телеге отсутствовали габаритные огни.