Албания отказалась экстрадировать в Россию обвиняемую в шпионаже женщину

Албанский суд отказался экстрадировать в Россию блогера и фотографа Светлану Тимофееву, которую власти страны обвинили в шпионаже. Об этом 14 апреля сообщила на своем сайте Albanian Daily News.

Инстанция отклонила ходатайство российского посольства о возвращении россиянки на родину.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство обвинения о запрете экстрадиции 34-летней обвиняемой», — говорится в сообщении.

Как утверждается, россияне Светлана Тимофеева и Михиал Зорин, а также гражданин Украины Федор Алпатов были задержаны в августе 2022 года якобы при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши.

На тот момент часть предприятия работала, объект был под охраной, но большая часть завода не функционировала.

Завод является заброшенным, однако, по утверждениям местных властей и СМИ, часть его на момент инцидента функционировала, из-за чего объект находился под охраной.

Задержанные в ходе разбирательства утверждают, что они блогеры, которые фотографируют заброшенные советские базы. Всех фигурантов обвинили в шпионаже.

В конце марта в Польше были задержаны три человека, якобы подозреваемые в сотрудничестве с российскими спецслужбами и шпионаже в пользу России.

До этого, в середине марта, агентство внутренней безопасности Польши сообщило о ликвидации «российской шпионской сети». По его данным, были задержаны шестеро иностранцев, которые якобы работали на российские спецслужбы. Как писала газета Rzeczpospolita, среди девяти задержанных в Польше за шпионаж нет граждан России. Под подозрение попали граждане Украины и Белоруссии.