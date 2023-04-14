Из-за разногласий по конфликту на Украине не удалось согласовать итоговое коммюнике весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Об этом 14 апреля сообщила вице-премьер Испании, председатель международного валютно-финансового комитета (МВФК) Надя Кальвиньо.

«Мы сделали всё возможное, чтобы прийти к соглашению или коммюнике. К сожалению, мы не достигли единства в том, что касается формулировок о <военной операции>», — заявила она журналистам.

Ранее, 31 марта, правительство Бразилии отказалось подписывать итоговую декларацию «Саммита за демократию», в которой страны-участницы осуждают «агрессию Российской Федерации против Украины» и поддерживают привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не считают серьезным мероприятием американский «Саммит за демократию». По его словам, саммит стал попыткой Вашингтона преподать урок другим государствам.

2 марта в МИД РФ сообщили, что Запад держит «большую двадцатку» в заложниках своей конфронтационной линии по отношению к российской позиции по конфликту на Украине. Соответствующее заявление было сделано в связи с тем, что «группа двадцати» так и не согласовала итоговый документ по заседанию совета министров иностранных дел (СМИД) «группы двадцати», проходившему 1–2 марта в Нью-Дели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.