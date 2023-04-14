Bloomberg: европейские союзники Киева снизили ожидания от возможного контрнаступления ВСУ

Союзники Киева в Европе не считают, что готовящееся контрнаступление украинских сил приведет к серьезному изменению ситуации на фронте в 2023 году. Об этом 14 апреля сообщило агентство Bloomberg.

«Некоторые из европейских союзников Украины всё более скептически относятся к тому, что ее вооруженные силы смогут совершить решающий прорыв в этом году, потому что оборона России успела окопаться перед надвигающимся наступлением», — говорится в материале.

Официальные лица предполагают, что наиболее реалистичной целью контрнаступления украинских военных станет прорыв на 30 км. Такое продвижение позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать российские линии снабжения, чтобы создать основу для более глубокого наступления в 2024 году.

При этом отмечается, что даже менее амбициозный рывок будет стоить Киеву тысяч солдат из-за многоуровневой обороны РФ, включающей в себя минные поля, рвы и бетонные противотанковые пирамиды.

Кроме того, указывается в материале, затягивание боевых действий потребует новых поставок на Украину западного вооружения и боеприпасов, а также денежных вливаний. Против этого может выступить политическая оппозиция, особенно в европейских столицах. Поставки могут осложниться и нехваткой производственных мощностей.

Ранее в этот день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал мнение, что конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет. Он также указал, что в Варшаве не пытаются вычислить конкретную дату его окончания.

Также 14 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. По его мнению, как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт будет завершен.

До этого, 12 апреля, газета The Washington Post сообщила, что США сомневаются в успехе украинского контрнаступления. В материале отмечалось, что наступательная операция в настоящее время невозможна из-за медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. Помимо прочего, газета ссылается на низкий моральный дух и дезертирство в рядах ВСУ.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Киев рассматривает два сценария наступления — через Херсон и Крым либо продвижение в сторону Азовского моря с целью отрезать сухопутный коридор к полуострову.

Позже, 29 марта, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев планирует вести контрнаступление по нескольким направлениям, в нем будут также задействованы танки Leopard.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.