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В Госдуме рассказали об ожиданиях от встречи глав Минобороны РФ и Китая

Депутат Госдумы Новиков: министры обороны России и Китая обсудят иностранные военные базы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал, что на встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра минобороны Китая Ли Шанфу будут обсуждаться иностранные военные базы, а также вопросы защиты границ двух стран.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 14 апреля, парламентарий отметил, что у России и Китая есть общие интересы, связанные с защитой границ и независимости. Он указал на то, что в зоне Азии у США имеются военные базы — в Южной Корее и Японии, и находятся они вблизи от РФ и КНР, что «создает определенный контур напряженности».

«Учитывая общую обстановку и то, что мир не становится стабильнее, необходимо согласование наших общих интересов и взглядов», — подчеркнул Новиков.

Отметил депутат и тенденцию к сближению интересов России и Китая. В частности, между двумя странами развивается военно-техническое сотрудничество, что связано с необходимостью «профилактирования существующих угроз в современном мире».

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Министр обороны Китая Ли Шанфу прибудет в Россию с официальным визитом по приглашению Сергея Шойгу. Визит продлится с 16 по 19 апреля, уточняет НСН. В ходе поездки глава Минобороны КНР проведет переговоры с российским военным командованием и посетит учебное заведение, где готовят военнослужащих, пишет REGNUM.

Это станет его первой зарубежной поездкой после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года, отмечает телеканал «Звезда».

В Минобороны РФ сообщили, что главы ведомств будут обсуждать состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в обороне и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, пишет RT.

Официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй заявил, что в последние несколько лет под стратегическим руководством глав двух стран отношения КНР и РФ вышли на высокий уровень функционирования, пишет сайт kp.ru.

В марте Сергей Шойгу поздравил коллегу с назначением на пост, отметив, что отношения двух стран стали опорой международной безопасности, выйдя на беспрецедентно высокий уровень, сообщает телеканал «360».

В марте с официальным визитом в Россию приезжал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. По итогам его переговоров с Владимиром Путиным был подписан ряд документов о развитии сотрудничества между Россией и Китаем, сообщает сайт aif.ru.

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