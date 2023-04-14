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Аналитики назвали прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Аналитик Мильчакова: ожидается, что ВВП РФ действительно вырастет как минимум на процент
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП РФ на 1,2% в 2023 году — оптимистичный сценарий, считают опрошенные «Известиями» 14 апреля эксперты.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова напомнила, что ранее, в апреле, Международный валютный фонд также повысил прогноз по темпам роста российского ВВП на 2023 год, но спрогнозировал рост на уровне чуть менее 1% — 0,7%. Как она объяснила, различие в прогнозах по росту российского ВВП в первую очередь связано с тем, какие ожидаются средние цены на нефть в текущем году, особенно на Urals. По ее словам, в бюджете заложена средняя цена Urals не ниже $70 за баррель.

«В Минэкономразвития, скорее всего, считают, что цена будет выше. Скорее всего, это более реалистичный взгляд, так как и ОПЕК, и Международное энергетическое агентство ожидают, что в текущем году цены на нефть могут достичь минимум $90 за баррель, значит, и цена на российскую нефть будет приближаться к $80 за баррель и даже ее превышать. Соответственно, можно ожидать, что в текущем году, при прочих равных условиях и без новых внешних вызовов, российский ВВП действительно вырастет как минимум на процент», — подчеркнула Мильчакова.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер также отметил, что в последнее время многие институты, включая международные, пересматривают свои прогнозы по ВВП России в сторону улучшения динамики.

«На фоне геополитических вызовов и необходимости трансформации экономики высокий вклад в ВВП делают госзатраты, однако есть мнение, что период ускоренного роста издержек завершается. Поэтому таргет 1,2% оцениваем как оптимистичный, сами склоняемся к более сдержанному восстановлению ВВП в 2023 году после провала 2022 года, а уверенный положительный темп макропоказателя ждем в 2024 году», — заключил Зельцер.

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О том, что Минэкономразвития РФ ожидает в этом году рост ВВП на 1,2%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития России. Он уточнил, что российская экономика продолжает восстанавливаться. По его словам, к 2026 году рост ускорится почти до 3% благодаря восстановлению потребительского спроса.

11 апреля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рассказал о росте ВВП и активном развитии экономики страны.

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