В МВФ заявили о влиянии экономического роста Китая на газовые цены в Европе

Экономической рост Китая приведет к росту цен на газ для европейских потребителей. Об этом 14 апреля заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

«Очевидно, в этом году существует риск, что если восстановление Китая окажется сильнее, чем мы ожидаем, то это окажет давление на цены», — сказал он на конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Каммер отметил, что в Европе сохраняются определенные риски для энергетической безопасности ближайшей зимой. Касаться они будут цен на энергоносители.

До этого, 11 апреля, МВФ выпустил доклад, в котором содержится вывод о том, что эскалация конфликта на Украине может вызвать новый виток энергетического кризиса в Европе, что усилит риски угрозы продовольственной безопасности в странах, которые имеют низкие доходы.

16 марта японская газета Mainichi Shimbun написала, что на Западе из-за Украины начнется внутренняя борьба за ресурсы. В настоящий момент мир, так же как и полвека назад, страдает из-за роста цен на энергоносители, который был вызван, в частности, российской спецоперацией по защите Донбасса. По мнению автора статьи, чтобы победить кризис, нужно развивать международное сотрудничество.

Ранее, 9 марта, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предрекла сложный год для ЕС без поставок российского газа. Еврокомиссия предложит продлить соглашение о снижении потребления топлива на 15%.

До этого, 30 января, в МВФ также допустили, что европейским странам грозят трудности с заполнением газовых хранилищ следующей зимой на фоне отказа от энергоносителей из России.