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Минобороны: штурмовые отряды «Вагнера» ведут интенсивные бои в западных районах Артемовска

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Сотрудники ЧВК «Вагнер» продолжают вести бои за западные районы Артемовска. Они осуществляют атаки совместно с подразделениями артиллерии, авиации и десанта, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 14 апреля на брифинге.

«На донецком направлении штурмовые отряды «Вагнера» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск», — заявили в военном ведомстве.

Воздушно-десантные войска, в свою очередь, пресекали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставить в населенный пункт боеприпасы и ввести резервы.

Вместе с тем авиация Южной группировки войск совершила 14 вылетов, ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи.

Общие потери ВСУ на донецком направлении за прошедшие сутки составили около 340 человек. Также была поражена военная техника: два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, РСЗО «Град» и гаубицы Д-20 и Д-30, добавили в Минобороны.

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Ранее в этот день военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал об уничтожении офицера главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Виталия Курсова. Он был убит в Артемовске. По данным журналиста, Курсов был уничтожен 7 апреля сотрудниками ЧВК «Вагнер». Он участвовал в боевых действиях с 2014 года и считался ветераном так называемой антитеррористической операции (АТО), проводимой властями Украины в Донбассе.

До этого, 13 апреля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска пока преждевременно. Он подчеркнул, что за город ведутся тяжелейшие бои, но российские военнослужащие уже контролируют более 80% его территории.

11 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске.

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