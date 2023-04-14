Детское отделение поликлиники № 2 отремонтировали в Реутове

В Реутове (Московская область) завершили капитальный ремонт детского отделения поликлиники № 2. Об этом пресс-служба регионального минздрава сообщает 14 апреля.

«В настоящий момент завершены ремонтные работы. Они позволили увеличить в два раза площадь детского отделения. Установлена новая медицинская мебель, проводится закупка медицинского оборудования», — рассказал главврач реутовской больницы Александр Алексеев.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», площадь была увеличена за счет переезда взрослого отделения в новое здание. В числе прочего в обновленных помещениях обустроили гипсовую с перевязочной, также появятся два стоматологических кабинета.

Стоимость ремонта составила 55 млн рублей. Работы выполнены в соответствии со стандартом «Поликлиника. Перезагрузка», подразумевающим единое цветовое оформление, удобную навигацию, комфортные зоны ожидания.