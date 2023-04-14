Начальнику стройки вынесли приговор за гибель рабочего в Карелии

В городе Сегеже (Карелия) суд вынес приговор начальнику стройки, на которой в результате падения с высоты погиб рабочий. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Установлено, что начальник участка инженерно-технического отдела стройфирмы допустил к работам на высоте 23-летнего мужчину, который не прошел необходимый инструктаж и не имел соответствующего допуска. Кроме того, рабочего не обеспечили средствами безопасности.

9 ноября 2020 года молодой мужчина упал в проем между листами крыши с высоты 15 м. От полученных травм он скончался, пишет ИА «Карелinform».

Суд признал начальника участка виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. В течение года он также не имеет права руководить строительными работами.

14 марта сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели рабочего в Красногорске (Московская область). Мужчина упал с высоты шестого этажа. От полученных травм он скончался на месте.