Ряд районов и воздушное пространство в Охотском море закроют из-за проверки ТОФ

Российские военные сообщили о закрытии ряда районов в связи с начавшейся внезапной проверкой Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил в ходе брифинга в Национальном центре управления обороной заместитель министра обороны РФ Александр Фомин военным атташе.

Он отметил, что в рамках тактических учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие установленным порядком соответствующих районов и воздушного пространства над ними в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе.

Мероприятие проводится в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Российской Федерации, отметил Фомин.

Основной целью мероприятия является проверка способности Тихоокеанского флота к отражению возможной агрессии с океанских и морских направлений, подчеркнул замминистра.

На сайте Минобороны РФ уточняется, что в ходе внезапной проверки ТОФ отработает комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и в дальней морских зонах, отразит массированные ракетно-авиационные удары, проведет учения по поиску и уничтожению подводных лодок.

Ранее в этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности ТОФ в полном составе. Он поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи причинения ущерба госсобственности.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что внезапная проверка флота будет проводиться в три этапа.