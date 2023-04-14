В Артемовске ликвидировали офицера ГУР минобороны Украины Курсова

Офицер Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Виталий Курсов был ликвидирован в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом 14 апреля сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По данным журналиста, Курсов был уничтожен 7 апреля сотрудниками ЧВК «Вагнер». Он участвовал в боевых действиях с 2014 года и считался ветераном так называемой антитеррористической операции (АТО), проводимой властями Украины в Донбассе.

Ранее в этот день официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами западной части Артемовска. За сутки на этом направлении украинская сторона потеряла до 340 военных.

До этого, 13 апреля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска пока преждевременно. Он подчеркнул, что за город ведутся тяжелейшие бои, но российские военнослужащие уже контролируют более 80% его территории.

11 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске. Он добавил, что в западной части города еще есть подразделения ВСУ, но отступать им некуда и остается только сдаваться в плен, так как в этом районе работают заградотряды.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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