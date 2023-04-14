Минобороны России проинформировало военных атташе о внезапной проверке ТОФ

Заместитель министра обороны России Александр Фомин проинформировал военных атташе других стран о проводимой внезапной проверке боеготовности Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Национальном центре управления обороной Российской Федерации заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для военных атташе, на котором проинформировал о начавшейся внезапной проверке сил (войск) Тихоокеанского флота», — указано в сообщении.

Замглавы ведомства отметил, что проверка проводится в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) РФ.

«Основной целью является проверка способности Тихоокеанского флота к отражению агрессии с океанских и морских направлений», — добавил Фомин.

Ранее в этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности ТОФ в полном составе. Он поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи причинения ущерба государственной собственности.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что внезапная проверка флота будет проводиться в три этапа. По его словам, для этого создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности вооруженных сил. Он подчеркнул, что данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.