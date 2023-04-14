В Австрии указали на «ошеломительную» разницу цен на топливо в США и ЕС

Депутаты Европарламента (ЕП) от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК) заявили об «ошеломительной» разнице в ценах на дизельное топливо в США и Евросоюзе (ЕС).

Документ, посвященный разнице в темпах роста инфляции между США и Евросоюзом, оказался в распоряжении Lenta.Ru в пятницу, 14 апреля.

В сообщении говорится, что в США инфляция значительно замедлилась, снизившись до 6,5% в январе. Отмечается, что это был шестой месяц подряд, когда фиксировалось снижение инфляции. В ЕС инфляция в конце прошлого года тоже упала, однако остается выше 10%.

«В декабре инфляция в Венгрии составляла 25%, в Латвии и Литве — выше 20%, а в Польше, Чехии и Эстонии — выше 15%. Как Еврокомиссия объясняет тот факт, что инфляция в США уже некоторое время снижается быстрее, чем в ЕС, и почему инфляция в ЕС по-прежнему значительно выше, чем в США», — отметили парламентарии.

Они также указали на разницу в ценах на дизельное топливо. В США дизельное топливо стоит €1,118 за литр, а в Европе самое дешевое дизельное топливо стоит 1,30 евро (Словения). Цена за литр в Германии составляет €1,84, в Дании — €2,04.

«Как Еврокомиссия объясняет ошеломительную разницу в ценах на топливо? Считает ли Комиссия, что европейские санкции против России способствуют тому, что государства-члены ЕС переживают этот кризис намного хуже, чем Америка?» — задаются вопросом в документе.

10 апреля вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявила «Известиям», что говорить о том, что сложная ситуация с инфляцией в странах разрешится в этом году, преждевременно. По ее словам, существует много факторов неопределенности, которые могут привести к тому, что инфляция сохранится на более длительный срок.

Накануне экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что в мировой экономике начинается новый кризис и он ударит по Западу сильнее, чем тот, что случился в 2008 году. Однако, как он считает, Россия и развивающиеся страны от этого только выиграют.

3 апреля агентство Associated Press сообщило, что решение государств ОПЕК+ снизить добычу нефти грозит США ростом инфляции и цен на топливо. Сокращение добычи может спровоцировать повышение цен в странах Запада, которые и без этого переживают общемировой всплеск инфляции. Более того, это решение может помочь наполнить средствами бюджет России.