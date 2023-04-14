Реклама
Прямой эфир
Общество
В ДНР задержаны подозреваемые в совершении покушения на главу полиции Мариуполя
Мир
На Украине ликвидировали сеть обманывающих жителей Чехии call-центров
Мир
Вступивший в ИГ британец признался в подготовке терактов
Происшествия
Школьный автобус попал в ДТП в Туве
Общество
В МЧС сообщили о пожароопасной ситуации в 58 регионах России
Общество
В Красноярске за несколько часов выпало около 10 см снега
Мир
Сербия заверила в отсутствии планов поставлять оружие России и Украине
Наука и техника
Путин поручил возобновить работу над созданием сверхтяжелой ракеты-носителя
Мир
Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству
Мир
Forbes сообщил о блокировании счетов россиян в одном из банков ОАЭ
Мир
В Боснии и Герцеговине не рассматривают вопрос вступления в НАТО
Армия
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для проверки готовности
Общество
В Крыму задержали двух участников запрещенного крымско-татарского батальона

Половина ОСАГО с молодыми водителями попадает в перестраховочный пул

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти половина договоров ОСАГО с автовладельцами в возрасте до 24 лет и стажем вождения до года передается в перестраховочный пул. Об этом 14 апреля «Известиям» сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Доля договоров с водителями в возрасте 16-21 год и стажем до года, переданных в перестраховочных пул, составила 44,4%, а для договоров с автомобилистами в возрасте 22-24 года — 47,6%, отметили в РСА. При этом количество заключенных страховок с водителями до 34 лет, имеющими стаж вождения до года, составляет 30%, подчеркивают в организации.

«Договоры ОСАГО с молодыми неопытными автовладельцами — ожидаемо убыточный сегмент рынка. Перестраховочный пул, позволяющий распределить убытки от заключения таких договоров на всех страховщиков ОСАГО, не подставляя под удар финансовую устойчивость ни одного конкретного страховщика, позволяет существенно повысить доступность полисов ОСАГО для молодых и неопытных водителей», — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

Гладко на бумаге: молодые россияне вынуждены отказываться от е-ОСАГО
Электронный полис стало сложнее оформить из-за роста цен

12 апреля Российский союз автостраховщиков опроверг сообщения об отказе страховать мотоциклы по ОСАГО. В РСА подчеркнули, что такие отказы единичны, поводов для отказа мотоциклистам в продаже полисов нет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023