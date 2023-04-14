Половина ОСАГО с молодыми водителями попадает в перестраховочный пул

Почти половина договоров ОСАГО с автовладельцами в возрасте до 24 лет и стажем вождения до года передается в перестраховочный пул. Об этом 14 апреля «Известиям» сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Доля договоров с водителями в возрасте 16-21 год и стажем до года, переданных в перестраховочных пул, составила 44,4%, а для договоров с автомобилистами в возрасте 22-24 года — 47,6%, отметили в РСА. При этом количество заключенных страховок с водителями до 34 лет, имеющими стаж вождения до года, составляет 30%, подчеркивают в организации.

«Договоры ОСАГО с молодыми неопытными автовладельцами — ожидаемо убыточный сегмент рынка. Перестраховочный пул, позволяющий распределить убытки от заключения таких договоров на всех страховщиков ОСАГО, не подставляя под удар финансовую устойчивость ни одного конкретного страховщика, позволяет существенно повысить доступность полисов ОСАГО для молодых и неопытных водителей», — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

12 апреля Российский союз автостраховщиков опроверг сообщения об отказе страховать мотоциклы по ОСАГО. В РСА подчеркнули, что такие отказы единичны, поводов для отказа мотоциклистам в продаже полисов нет.