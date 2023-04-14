Аэропорт Внуково объяснил сбоем появление рейса в Тбилиси в расписании

Представитель аэропорта Внуково в пятницу, 14 апреля, объяснил техническим сбоем появление в расписании прямого авиарейса из Москвы в Тбилиси.

«Зафиксирован технический сбой на табло. Принимаются все необходимые меры для его устранения», — сказал представитель авиагавани.

Ранее в графе «Период» сервиса аэропорта по покупке билетов стояли даты на рейсы в Грузию с 18 апреля по 23 октября включительно.

В настоящее время сайт воздушной гавани результатов по поиску рейсов в Тбилиси не выдает.

В феврале Брюссель пригрозил Тбилиси санкциями при возобновлении авиасообщения с Москвой.

В январе президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала предложение о возобновлении авиасообщения с Россией. Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал тогда данное решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране.