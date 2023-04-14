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Второй крупнейший банк ОАЭ ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян

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Инвестиционные счета и директивы россиян начали блокироваться одним из самых крупных банков в ОАЭ из-за директивы Евросоюза (ЕС), сообщает Forbes.

«Банк начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут», — говорится в публикации.

Советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова считает, что такой санкционный режим курируется Соединенными Штатами, под их надзором находятся даже Арабские Эмираты, которые вынуждены подстраиваться под правила Вашингтона.

Так, заблокированные счета россиян напрямую связаны с введением блокирующих рестрикций в отношении некоторых российских банков и брокеров.

В материале также указано, что основной причиной блокировки также является директива Евросоюза, которая распространяется на резидентов ОАЭ.

Основатель Anderida Financial Group, финансист Алексей Тараповский также объяснил в беседе с «Известиями» причины начала блокировки российских счетов. По его словам, в заморозках счетов действительно «виновата» директива ЕС, которая вытекает из седьмого пакета санкций.

Тарповский объяснил, что Emirates NBD не рискует игнорировать давление США и Европы, так как именно они контролируют доллар и евро.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли россияне получить обратно свои средства, Тараповский заявил, что деньги будут доступны сразу после того, «как решится вопрос, вызвавший эти ограничения». Для того, чтобы избежать блокировки счетов, россиянам надо избавиться от европейских активов, добавил он.

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Ранее, в начале февраля, германское федеральное министерство финансов заявило, что власти Германии с начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине заморозили российские активы на сумму €5,32 млрд.

15 февраля зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Запад хочет экспроприировать российские активы, а не передать их Украине. По словам депутата, он видел подобные предложения 10 лет назад, когда в Европе планировали присвоить деньги российских и китайских предпринимателей.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса 24 февраля 2022 года.

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