В Орле полицейские поймали похитителя электровелосипеда

Полицейские разыскали мужчину, который, предположительно, украл электровелосипед в Северном районе Орла, сообщает областное управление МВД в пятницу, 14 апреля.

Пострадавший рассказал, что оставил велосипед стоимостью 70 тыс. рублей на лестничной клетке седьмого этажа. Менее чем через час транспортное средство пропало. Как отмечает InfoOrel.ru владелец не пристегнул свое имущество специальным тросом.

Стражи порядка установили личность предполагаемого злоумышленника. Похитителем оказался местный житель 1994 года рождения. В вечер кражи молодой человек приходил к своим знакомым, которые живут в соседнем подъезде. Он заметил, как владелец завозит в подъезд велосипед, и решил украсть его.

Спустя несколько минут он продал его прохожему за 4 тыс. рублей. Правоохранители разыскали покупателя и изъяли велосипед. Через несколько дней оперативники нашли и самого злоумышленника, который не появлялся по месту жительства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). Молодого человека допросили, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Брянске правоохранители задержали ранее судимого 50-летнего мужчину, который занимался кражами велосипедов. Жертвами краж стали местные жители, которые оставляли велосипеды в ненадежно закрытых подвалах и на лестничных площадках.