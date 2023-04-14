Реклама
Прямой эфир
Общество
В ДНР задержаны подозреваемые в совершении покушения на главу полиции Мариуполя
Мир
На Украине ликвидировали сеть обманывающих жителей Чехии call-центров
Мир
Вступивший в ИГ британец признался в подготовке терактов
Происшествия
Школьный автобус попал в ДТП в Туве
Общество
В МЧС сообщили о пожароопасной ситуации в 58 регионах России
Общество
В Красноярске за несколько часов выпало около 10 см снега
Мир
Сербия заверила в отсутствии планов поставлять оружие России и Украине
Наука и техника
Путин поручил возобновить работу над созданием сверхтяжелой ракеты-носителя
Мир
Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству
Мир
Forbes сообщил о блокировании счетов россиян в одном из банков ОАЭ
Мир
В Боснии и Герцеговине не рассматривают вопрос вступления в НАТО
Армия
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для проверки готовности
Общество
В Крыму задержали двух участников запрещенного крымско-татарского батальона

В Орле полицейские поймали похитителя электровелосипеда

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские разыскали мужчину, который, предположительно, украл электровелосипед в Северном районе Орла, сообщает областное управление МВД в пятницу, 14 апреля.

Пострадавший рассказал, что оставил велосипед стоимостью 70 тыс. рублей на лестничной клетке седьмого этажа. Менее чем через час транспортное средство пропало. Как отмечает InfoOrel.ru владелец не пристегнул свое имущество специальным тросом.

Стражи порядка установили личность предполагаемого злоумышленника. Похитителем оказался местный житель 1994 года рождения. В вечер кражи молодой человек приходил к своим знакомым, которые живут в соседнем подъезде. Он заметил, как владелец завозит в подъезд велосипед, и решил украсть его.

Спустя несколько минут он продал его прохожему за 4 тыс. рублей. Правоохранители разыскали покупателя и изъяли велосипед. Через несколько дней оперативники нашли и самого злоумышленника, который не появлялся по месту жительства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). Молодого человека допросили, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Брянске правоохранители задержали ранее судимого 50-летнего мужчину, который занимался кражами велосипедов. Жертвами краж стали местные жители, которые оставляли велосипеды в ненадежно закрытых подвалах и на лестничных площадках.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023