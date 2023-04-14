Винтовку изъяли из автомобиля на подъезде к Капитолию в Вашингтоне

Охрана американского конгресса обнаружила и изъяла штурмовую винтовку в автомобиле на подъезде к комплексу зданий Капитолия. Об этом 14 апреля говорится на странице в Twitter силового ведомства.

По данным правоохранителей, оружие обнаружили в кузове пикапа на пункте досмотра. Винтовка была прикрыта одеялом.

«Хотя наши следователи всё еще изучают обстоятельства дела, на данный момент нет свидетельств, которые бы указывали на то, что гражданин готовил нападение на конгресс или комплекс Капитолия», — уточнила охрана.

За рулем машины находился 57-летний житель Мэриленда. Ему грозит обвинение во владении незарегистрированным огнестрельным оружием и боеприпасами.

В 2022 году полиция Капитолия изъяла около 40 единиц огнестрельного оружия у проезжавших транзитом через район, где расположены здания конгресса США.

Охрана территории была усилена после штурма Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в январе 2021 года. Тогда у одного из задержанных во время беспорядков обнаружили полуавтоматическую винтовку и «коктейль Молотова».

В результате пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.

12 января того же года стало известно, что Федеральное бюро расследований возбудило свыше 160 уголовных дел.

Обвинения в штурме Капитолия предъявили по меньшей мере 535 американцам.

В сентябре 2022 года бывшего полицейского приговорили к 10 годам лишения свободы за участие в штурме Капитолия. В настоящее время суды рассматривают десятки дел по обвинению американцев в беспорядках.