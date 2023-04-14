Биолог раскритиковал прогноз Bloomberg о новой смертоносной пандемии

Агентство Bloomberg, заявившее, что в ближайшее десятилетие мир может поразить новая смертоносная пандемия, своим прогнозом попало пальцем в небо. Об этом «Известиям» 14 апреля заявил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

Ранее в этот день Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что вероятность того, что в следующем десятилетии может начаться пандемия, столь же смертоносная, как COVID-19, составляет 27,5%, «поскольку вирусы возникают всё чаще». Авторы отметили, что это связано с изменением климата, увеличением количества международных поездок, численности населения и угрозой зоонозных заболеваний.

«В своем прогнозе издание Bloomberg в лучших традициях американского юмора попало пальцем в небо. Это как в анекдоте: какой шанс, что вы увидите динозавра на улице? 50% — либо увидите, либо нет. Так же и они — обозначили процент, который, в общем-то, взят с потолка», — прокомментировал результаты исследования Ризванов.

Он отметил, что и так известно, что крупные вспышки инфекционных заболеваний (пандемии) встречаются каждые десять лет. Поэтому ничего удивительного, по словам ученого, в этом нет.

«С другой стороны, сейчас со всё больше возрастающей мобильностью населения, во времена, когда изменяются ареалы обитания многих животных, человек контактирует отчасти с перемещенными видами, существует вероятность того, что в силу естественных процессов будут возникать новые инфекции. Но я бы не говорил, что скорость их возникновения будет отличаться от исторической. Это естественный процесс», — подчеркнул Ризванов.

При этом, по его словам, следует учитывать, что возникают риски биотерроризма, так как ресурсы для этого требуются небольшие — «современные биотехнологии позволяют все эти процессы проводить компактно, ускоренно и не привлекая лишнего внимания».

Ранее, 12 апреля, иммунолог Николай Крючков оценил вероятность пандемии птичьего гриппа. По словам специалиста, H3N8 перешел барьер передачи от животного к человеку, но друг друга люди не заражают, поэтому бить тревогу пока рано. Между тем, отметил Крючков, летальность птичьего гриппа будет выше, чем у сезонного гриппа, «хоть и не катастрофично».