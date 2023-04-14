Реклама
Прямой эфир
Общество
В ДНР задержаны подозреваемые в совершении покушения на главу полиции Мариуполя
Мир
На Украине ликвидировали сеть обманывающих жителей Чехии call-центров
Мир
Вступивший в ИГ британец признался в подготовке терактов
Происшествия
Школьный автобус попал в ДТП в Туве
Общество
В МЧС сообщили о пожароопасной ситуации в 58 регионах России
Общество
В Красноярске за несколько часов выпало около 10 см снега
Мир
Сербия заверила в отсутствии планов поставлять оружие России и Украине
Наука и техника
Путин поручил возобновить работу над созданием сверхтяжелой ракеты-носителя
Мир
Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству
Мир
Forbes сообщил о блокировании счетов россиян в одном из банков ОАЭ
Мир
В Боснии и Герцеговине не рассматривают вопрос вступления в НАТО
Армия
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для проверки готовности
Общество
В Крыму задержали двух участников запрещенного крымско-татарского батальона

Биолог раскритиковал прогноз Bloomberg о новой смертоносной пандемии

Биолог Ризванов: в своем прогнозе о появлении новой пандемии Bloomberg попало пальцем в небо
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sipa Asia/Xu Congjun
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Агентство Bloomberg, заявившее, что в ближайшее десятилетие мир может поразить новая смертоносная пандемия, своим прогнозом попало пальцем в небо. Об этом «Известиям» 14 апреля заявил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

Ранее в этот день Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что вероятность того, что в следующем десятилетии может начаться пандемия, столь же смертоносная, как COVID-19, составляет 27,5%, «поскольку вирусы возникают всё чаще». Авторы отметили, что это связано с изменением климата, увеличением количества международных поездок, численности населения и угрозой зоонозных заболеваний.

«В своем прогнозе издание Bloomberg в лучших традициях американского юмора попало пальцем в небо. Это как в анекдоте: какой шанс, что вы увидите динозавра на улице? 50% — либо увидите, либо нет. Так же и они — обозначили процент, который, в общем-то, взят с потолка», — прокомментировал результаты исследования Ризванов.

Он отметил, что и так известно, что крупные вспышки инфекционных заболеваний (пандемии) встречаются каждые десять лет. Поэтому ничего удивительного, по словам ученого, в этом нет.

«С другой стороны, сейчас со всё больше возрастающей мобильностью населения, во времена, когда изменяются ареалы обитания многих животных, человек контактирует отчасти с перемещенными видами, существует вероятность того, что в силу естественных процессов будут возникать новые инфекции. Но я бы не говорил, что скорость их возникновения будет отличаться от исторической. Это естественный процесс», — подчеркнул Ризванов.

При этом, по его словам, следует учитывать, что возникают риски биотерроризма, так как ресурсы для этого требуются небольшие — «современные биотехнологии позволяют все эти процессы проводить компактно, ускоренно и не привлекая лишнего внимания».

Возбудитель спокойствия: насколько опасен птичий грипп
Эксперты оценили вероятность новой пандемии

Ранее, 12 апреля, иммунолог Николай Крючков оценил вероятность пандемии птичьего гриппа. По словам специалиста, H3N8 перешел барьер передачи от животного к человеку, но друг друга люди не заражают, поэтому бить тревогу пока рано. Между тем, отметил Крючков, летальность птичьего гриппа будет выше, чем у сезонного гриппа, «хоть и не катастрофично».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023