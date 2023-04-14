Россотрудничество опровергло информацию о закрытии представительств в Таджикистане

Россотрудничество 14 апреля опровергло «Известиям» информацию о закрытии своих представительств в Таджикистане.

«Русские дома в Душанбе и Ходженте продолжают работать. По-прежнему идет отбор студентов по квоте правительства России. На местах открыты классы русского языка, русские книги отправляются в школы и библиотеки, идут обменные программы для соотечественников, дети едут в Артек и Орленок, идут семинары по экологии, журналистике, внешней политике, курсы по искусству, занятия по музыке, живописи и так далее», — сказано в сообщении.

Россотрудничество сообщило, что недостоверную информацию о закрытии представительств распространяет центр международных программ Дурахшандагон.

«Руководитель центра Одиназода Рамазон Сафар заявил, что Россотрудничество прекратило работу на территории Таджикистана и якобы отныне набор студентов по квотам правительства России будет происходить через их офис. Эта информация является ложной и недобросовестной по отношению к детям. Она работает во вред будущим студентам российских вузов и нашим соотечественникам», — добавили в Россотрудничестве.

В конце декабря прошлого года стало известно, что Россия с 1 сентября 2023-го на 18% увеличит количество бюджетных мест в вузах для европейцев в рамках правительственной квоты. Если на 2022/23 учебный период власти выделили 1255 мест для студентов из стран Европы, то в следующем году в российских вузах бесплатно смогут обучаться уже 1482 человека.