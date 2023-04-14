Россия превосходит все причастные к конфликту на Украине страны по критерию энергетики и промышленности, заявил отставной офицер ВМС США Байрон Кинг для издания The Daily Reckoning. Статья опубликована 13 апреля.

Конфликт Киева и Москвы — это история о том, у кого лучше развита промышленность, в частности оборонный сектор, считает Кинг. У России таких мощностей достаточно, чтобы продолжать «схватку», в то время как Украина и страны — члены НАТО не обладают достаточной военно-промышленной базой.

«В современных военных действиях преобладает армия, располагающая достаточным количеством топлива, снаряжения, боеприпасов и системой логистики и организации, предназначенной для того, чтобы полностью уничтожить другую сторону», — отметил бывший офицер.

Говоря о преобладании России над Украиной, Кинг сослался на секретные документы Пентагона, недавно распространенные в Сети.

«Согласно собственным документам Пентагона, конфликт Украины с Россией — дело безнадежное. <...> Российские силы обладают абсолютным, подавляющим материальным преимуществом во всех отношениях над силами Украины», — заявил Кинг.

Заключительный вывод, который сделал Кинг по дальнейшему развитию конфликта, заключается в потере Украиной контроля над своим воздушным пространством.

О победе России в СВО начали говорить всё больше зарубежных экспертов и политологов.

Так, 12 апреля бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц заявил, что Украина проиграет в этом затяжном противостоянии. Флейц также выразил сомнение, что страна сможет вернуть территории, вошедшие в состав РФ.

20 марта газета Asia Times заявила, что Россия сохранит Азовское море и большую часть Донбасса, а Украина рискует проиграть, несмотря на все усилия Запада.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.