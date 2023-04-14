Три человека погибли на водоемах Татарстана с начала апреля
На водоемах Татарстана с начала апреля три человека утонули, упав с лодок. Об этом главный госинспектор по маломерным судам ГУ МЧС по республике Юрий Венедиктов сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» 14 апреля.
Первый случай зафиксирован 7 апреля в Агрызском районе. На реке Каме опрокинулась моторная лодка с супругами на борту. И мужчина, и женщина погибли.
11 апреля в Елабуге на реке Танайке утонула 75-летняя местная жительница. Предполагается, что она упала в воду и не смогла выбраться самостоятельно, уточняет InKazan.ru.
«Есть и нарушители. Это девять судоводителей, которых привлекли к административной ответственности. Еще 74 любителя рыбалки были предупреждены и направлены на берег», — также отметил Венедиктов.
В ходе пресс-конференции главный госинспектор по маломерным судам также попросил владельцев проверить исправность своих судов и наличие необходимых документов до начала навигации.